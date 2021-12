Bedrijven met meer dan 750 miljoen euro omzet per jaar moeten vanaf 2023 minimaal 15 procent omzetbelasting betalen, zegt de Europese Commissie (EC) woensdag. Ook wil de EC een hardere aanpak van postbusfirma's. Dit alles moet zorgen dat er in Europa een eerlijker belastingstelsel komt, dat een einde maakt aan belastingontwijking en -ontduiking.

In oktober sloten 137 landen in OESO-verband een akkoord over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel. Ze spraken af dat grote multinationals vanaf 2023 minimaal 15 procent belasting gaan betalen, ongeacht het land waar ze zijn gevestigd.

Het was nu aan de EC om met een voorstel hiertoe te komen. In het woensdag gepresenteerde voorstel staat onder meer hoe de belasting moet worden berekend en toegepast in de Europese Unie. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de commissie wil de regels direct in EU-wet omzetten, maar daar verzetten Hongarije, Estland en Polen zich vooralsnog tegen.

In de zomer van 2022 komt het dagelijks EU-bestuur ook met een richtlijn over de herverdeling van de belastingrechten. Dan worden de belastinginkomsten van multinationals verdeeld onder de landen waar ze hun omzet halen. Daarover is in tegenstelling tot bij de 15 procentregel nog geen internationaal akkoord.

Brussel wil ook einde aan postbusfirma's

Naast extra belasting voor multinationals wil de EC ook brievenbusfirma's de duimschroeven aandraaien. In Nederland zitten duizenden postbusfirma's die niet of nauwelijks belasting betalen. De EC zegt dat de maatregel niet specifiek is gericht op één of meerdere landen.

Brussel gaat onder meer bekijken of firma's veel inkomen naar een ander land doorsluizen. Ook kijken ze of een bedrijfje weinig personeel en een passief inkomen heeft. Dit laatste betekent dat een bedrijf weinig moeite hoeft te doen om geld te verdienen, zoals met het innen van royalty's, huur- of andere opbrengsten uit bijvoorbeeld vastgoed.

Bedrijven die aan deze voorwaarden voldoen, moeten inzicht geven in hun activiteiten en bewijzen dat ze geen doorsluisfunctie hebben. Doen ze dit niet, dan hangt ze een miljoenenboete boven het hoofd.

Nederland telt 12.400 brievenbusfirma's

Europarlementariër Paul Tang (PvdA), voorzitter van de Belastingcommissie van het Europees Parlement, reageert verheugd op het voorstel. Volgens hem telt Nederland meer dan 12.400 brievenbusfirma's en stroomt een bedrag ter waarde van zo'n vijf keer de Nederlandse economie door deze legehulsbedrijven. "Veel van dat geld heeft belastingontwijkings- en witwasdoeleinden. Het is tijd voor een grote schoonmaak."

Niet iedereen is enthousiast over de plannen. Volgens een woordvoerder van belangenorganisatie Oxfam gaat het nieuwe voorstel het probleem van de postbusfirma's niet oplossen. Ook wijst de organisatie erop dat financiële diensten zijn uitgezonderd.