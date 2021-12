De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet een schadevergoeding betalen aan de gebruikers van de 'lichte' Stints met een elektromotor van 800 watt, heeft de Raad van State (RvS) woensdag bepaald. Ook de fabrikant van de Stint heeft recht op in elk geval een gedeeltelijke vergoeding van de schade voor dat type.

Voor gebruikers van 'zwaardere' Stints met een elektromotor van 1.200 watt hoeft de minister de schade niet te vergoeden. Deze Stints met een groter vermogen hebben nooit officieel toestemming gekregen om op de openbare weg te rijden, maar hebben wel jarenlang deelgenomen aan het verkeer.

De Raad van State tekent daarbij aan dat deze situatie de gebruikers niet valt te verwijten, omdat voor hen niet duidelijk was dat alleen de lichte Stint de weg op mocht. Daarom roept RvS de minister op om met de gebruikers van zwaardere Stints te overleggen over een schadevergoeding.

De overheid gaf in 2011 alleen de Stint met een elektromotor van 800 watt toestemming om op de openbare weg te rijden, licht RvS toe. Later gingen zwaardere varianten onder dezelfde naam de weg op.

RvS oordeelt nu in navolging van de rechtbank Noord-Nederland eerder dit jaar dat de minister destijds nooit toestemming had mogen geven. De technische keuring was volstrekt onder de maat. Dat is gebruikers en de fabrikant niet of niet helemaal aan te rekenen, luidt het oordeel.

Na het dodelijke ongeluk in Oss in 2018 werd de Stint van de weg gehaald. De minister had toen volgens RvS moeten erkennen dat er nooit een vergunning had mogen zijn.