De supermarktketens PLUS en Coop mogen onder voorwaarden fuseren, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag. Wel moeten twaalf supermarkten worden verkocht aan een concurrent, zodat er voldoende concurrentie is en consumenten in hun eigen buurt keuzemogelijkheden hebben.

Samen hebben de twee supermarktketens ongeveer zeshonderd supermarkten. Daarnaast heeft PLUS zeggenschap in de supermarktketen SPAR. Daarmee komt het totale aantal supermarkten van PLUS en Coop samen op ongeveer duizend.

Op landelijk niveau ziet de ACM geen concurrentieprobleem ontstaan. Er blijven sterke concurrenten over, zoals Albert Heijn en Jumbo.

In twaalf dorpen, vooral buiten de Randstad, zag de ACM een mogelijk concurrentieprobleem ontstaan door de fusie, omdat er onvoldoende concurrerende supermarkten in de buurt zijn. Daarom verkopen PLUS en Coop supermarkten in Harmelen, Hollandscheveld, Rolde, Ruurlo, Stolwijk, Terborg, Wehl, Groot Ammers, Wekerom, Ravenstein, Uddel en op het Waddeneiland Vlieland.