Het afgelopen jaar hebben ruim dertienhonderd medewerkers in de zorg die tijdens hun werk het coronavirus opliepen, een deel van het gebruikte eigen risico van de zorgverzekering teruggevraagd, meldt Stichting IZZ dinsdag.

Zorgmedewerkers moesten hun eigen risico aanspreken voor bijvoorbeeld medicijnen of psychische zorg door de gevolgen van COVID-19. Gemiddeld vragen medewerkers voor 341 euro aan compensatie. Dat is net onder het minimale eigen risicobedrag van 385 euro, aldus Stichting IZZ, een collectief van zorgmedewerkers dat sinds november 2020 dit soort aanvragen behandelt.

De stichting verwacht dat ook komend jaar veel zorgmedewerkers specialistische hulp zoals ergotherapie nodig hebben, of minder kunnen werken door vermoeidheid, concentratieproblemen of verminderde conditie. Algemeen directeur Roland Kip van IZZ wijst erop dat zorgmedewerkers een tweede of derde keer besmet kunnen raken doordat ze veel met mensen in contact zijn.

IZZ stelt voor dat zorgmedewerkers in het vervolg überhaupt geen eigen risico meer hoeven te betalen voor zorg die ze ontvangen door toedoen van hun werk. "Een politieagent die een klap krijgt, wordt vergoed door de werkgever. In de zorg is dat niet zo", zegt Kip.