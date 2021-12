Klanten van ING die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet, krijgen het te veel betaalde geld terug, meldt de Consumentenbond woensdag. De organisatie is het met ING eens geworden over een compensatieregeling.

Het gaat om klanten met een doorlopend krediet en/of continu limiet. De variabele rente hierover hoort mee te bewegen met de marktrente, maar in een aantal gevallen bleef de rente jarenlang hoog, terwijl de marktrente daalde.

De eerste compensatievoorstellen worden in het tweede kwartaal van 2022 verstuurd. De compensatie wordt berekend vanaf 2001 en geldt voor klanten die meer dan 50 euro te veel rente hebben betaald.

De Consumentenbond en ING gaan de komende periode verder in gesprek over gespreid betalen op de creditcard en kort rood staan. Deze producten vallen niet onder de regeling.

In 2020 oordeelde het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) dat verschillende banken hun klanten te veel rente in rekening brachten. Ook de Volksbank, eigenaar van SNS en de RegioBank, meldt woensdag dat klanten te veel betaalde rentes terugkrijgen.

Eerder bereikte de Consumentenbond een akkoord met ABN AMRO en Rabobank. Santander en Vesting Finance weigeren volgens de Consumentenbond in gesprek te gaan.