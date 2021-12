Door een landelijke softwarestoring zijn alle geldautomaten van Geldmaat uitgeschakeld en kunnen mensen geen geld meer pinnen. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf dinsdagmiddag aan NU.nl.

De automaten hebben last van een probleem waardoor gepind geld niet altijd uit de apparaten komt. Daarom heeft het bedrijf in overleg met de Noorse softwareleverancier besloten de systemen uit te schakelen.

"Samen werken we er hard aan om dit op te lossen, maar hoe lang dat nog duurt is onbekend", aldus de zegsvrouw.

Klanten die gepind hebben, maar geen geld kregen, ontvangen hun geld uiteindelijk weer op hun bankrekening. "Dat wordt in orde gemaakt, want dat geld is gereserveerd", licht de woordvoerder toe.

"Dat is ook zo voor mensen die problemen hadden tijdens het storten van geld." Ze vertelt dat dit wel even kan duren, maar dat niet altijd te zeggen is hoe lang.

Geldmaat is een samenwerking van ABN AMRO, ING en Rabobank. Sinds 2019 heeft de organisatie stapsgewijs de geldautomaten van deze banken overgenomen.