Het demissionaire kabinet wil de niet-essentiële winkels achter de douane op Schiphol sluiten. Door een uitzondering hoefden deze winkels ondanks de lockdown tot nu toe niet dicht, tot verbazing van de Tweede Kamer.

"Mijn neiging zou zijn om de suggestie van de Kamer over te nemen", zei demissionair premier Mark Rutte dinsdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

De premier wilde de regels op de luchthaven aanvankelijk gelijk houden aan die van andere landen. Bovendien zouden reizigers rondom de winkels toch al door elkaar lopen.

Rutte veranderde van mening omdat hem was opgevallen dat men het in de Kamer "een beetje ingewikkeld" vindt dat op het vliegveld andere regels gelden dan in de winkelstraat. Door de winkels toch te sluiten, lopen minder mensen door elkaar en is op het vliegveld minder personeel nodig, zei hij.

Om de winkels te sluiten, moet een spoedregeling opgesteld worden. Dat wil het kabinet komende week doen.

Partijen tonen onbegrip over uitzonderingspositie

Verschillende partijen uitten tijdens het coronadebat hun onbegrip over de uitzonderingspositie van de winkels op de luchthavens. "Zeker als je ondernemer bent, is het niet te verteren dat op Schiphol de pretwinkels open zijn", zei Nilüfer Gündogan van Volt.

Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren kwam er ook op terug. Zij noemde Schiphol een "enclave" en wees onder meer op het risico dat winkelpersoneel op de luchthaven loopt.

D66-Kamerlid Jan Paternotte zei desgevraagd de bedenkingen van Teunissen bij het openblijven van de winkels te begrijpen. "Ik vind dat een heel raar signaal en volgens mij is het ook niet nodig."