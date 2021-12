De vervroegde sluiting van het Groninger gasveld is door de coronacrisis onzeker geworden. De bouw van een fabriek waar buitenlands gas geschikt gemaakt kan worden voor gebruik in ons land heeft door de pandemie vertraging opgelopen. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de winning uit en definitieve sluiting van het Groningenveld.

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) desgevraagd. Het ministerie wacht nog op uitsluitsel van Gasunie Transport Services (GTS) over de consequenties. Het lijkt waarschijnlijk dat er de komende tijd wel meer gas uit Groningen gewonnen moet worden dan eerder verondersteld.

Het Groninger gas is zogenoemd laagcalorisch gas. Dat is het soort gas waar onze cv-ketels op draaien en de kookplaat op werkt. Buitenlands gas is hoogcalorisch. Door gebruik te maken van stikstof kan van hoogcalorisch gas laagcalorisch gas gemaakt worden.

Om van het Groninger gas af te kunnen, wordt dan ook een extra stikstoffabriek in Zuidbroek (Groningen) gebouwd. De bouw daarvan heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen.

"Inmiddels is duidelijk geworden dat het niet lukt de installatie op 1 april 2022 in gebruik te nemen", aldus het ministerie. "De uitbraak van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende maatregelen hebben voor vertraging gezorgd in de werkzaamheden en in de levering van materiaal."

De installatie zal naar verwachting in augustus volgend jaar helemaal operationeel zijn. "Het uitgangspunt blijft dat het huidige gasjaar het laatste jaar is met reguliere winning", zegt EZK. Een gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Zodra de fabriek in Zuidbroek draait en daardoor genoeg reserves voorhanden zijn, kan de Groninger gaskraan definitief sluiten. "Vanaf dat moment is het Groningenveld alleen nodig als reservemiddel in uitzonderlijke situaties, zoals extreme kou of bij uitval van stikstofinstallaties."