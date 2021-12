ING trekt zich gedeeltelijk terug uit Frankrijk, doordat het stopt met zijn activiteiten voor particulieren. Hiermee gaan honderden banen verloren. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend.

De stap van ING, die sinds 2000 actief is in Frankrijk, komt niet als een verrassing. Eerder dit jaar maakte de bank bekend dat het overwoog om te stoppen met zijn particuliere activiteiten in Frankrijk. De onderdelen verkopen of ermee doorgaan waren ook opties.

Nu is dus besloten om te stoppen. De reden hiervoor is dat ING niet verwacht dat het binnen afzienbare tijd genoeg klanten kan trekken om een wat grotere speler te worden in Frankrijk.

De bank meldt dat het zijn een miljoen Franse klanten voorlopig van diensten zoals hypotheken en betaalrekeningen blijft voorzien. Ondertussen praat ING met andere bedrijven die mogelijk onderdelen overnemen van de activiteiten waarmee de bank stopt.

Van de 700 werknemers die bij ING Frankrijk werken, zijn er 460 actief bij het onderdeel voor particulieren. Voor de medewerkers van wie het bedrijf afscheid neemt, is een sociaal plan afgesproken met Franse vakbonden.

Eerder dit jaar besloot ING al om de Tsjechische en Oostenrijkse consumentenmarkt vaarwel te zeggen.