In het derde kwartaal van dit jaar stonden er weer meer vacatures open dan in het kwartaal ervoor, terwijl het aantal kandidaten voor deze vacatures terugliep. Dat zegt UWV dinsdag in de zogeheten spanningsindicator. De krapte op de arbeidsmarkt was afgelopen zomer daarom groter dan ooit, aldus de uitkeringsinstantie.

In het derde kwartaal nam het aantal vacatures met 13 procent toe ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vergeleken met een jaar eerder viel het aantal openstaande vacatures 75 procent hoger uit.

Met name bedrijven in de industrie, bouw en transportsector zitten te springen om personeel. Ook installateurs, ICT'ers en zorgmedewerkers zijn in trek.

Het aantal WW'ers daalde tussen het tweede en derde kwartaal echter met 20 procent. De spanningsindicator steeg daardoor tot recordhoogte, waarmee het vorige hoogtepunt uit 2007 uit de boeken ging.

Landelijk bleef de indicator nog maar net onder het niveau 'zeer krap'. Op regionaal niveau kwamen er 11 regio's met een zeer krappe arbeidsmarkt bij, waardoor die situatie nu in totaal 13 van de 35 regio's geldt. Vooral in de provincies Zeeland, Gelderland en Utrecht is de nood hoog.