Maaltijdbezorgers van de Britse bezorgdienst Deliveroo vallen in Nederland onder de cao Beroepsgoederenvervoer. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald in een hoger beroep dat was aangespannen door vakbond FNV. In een andere zaak, eveneens in hoger beroep, was al bepaald dat maaltijdbezorgers geen zzp'ers maar werknemers zijn.

"Deze uitspraak is wederom goed nieuws voor de maaltijdbezorgers. Doordat ze nu onder deze cao vallen, worden hun arbeidsvoorwaarden in één keer goed geregeld en hebben ze zekerheid over hun inkomen", zegt Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek, in een reactie op de uitspraak van de rechter.

In 2019 kreeg FNV al eerder gelijk nadat de rechter bepaalde dat Deliveroo-bezorgers onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen.

Eerder dit jaar besliste het gerechtshof Amsterdam bovendien ook al dat koeriers die in Nederland voor Deliveroo werken, geen zelfstandigen maar werknemers zijn.

In juni oordeelde het Britse hof van beroep dat maaltijdbezorgers die in het Verenigd Koninkrijk voor Deliveroo werken wél zelfstandige ondernemers zijn.