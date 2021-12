De Japanse filialen van McDonald's bieden vanaf vrijdag alleen nog kleine porties friet aan vanwege een tekort aan de patatjes. Overstromingen in een haven in het Canadese Vancouver, waar doorgaans veel aardappelen met eindbestemming Japan worden ingeladen, zorgen voor de tekorten.

Ook leveringsproblemen als gevolg van de coronapandemie spelen de fastfoodketen parten. Friet is een van de belangrijkste producten die McDonald's verkoopt.

McDonald's probeert het probleem op te lossen door de friet op een andere manier naar Japan te krijgen, bijvoorbeeld via luchtvracht. Daarin werkt het bedrijf samen met leveranciers en importeurs. Maar de keten ziet zich genoodzaakt vanaf vrijdag tot en met 30 december geen grote en middelmaat porties friet meer te verkopen, om maar zo veel mogelijk klanten patat bij hun menu te kunnen leveren.

De fastfoodketen heeft zo'n 2.900 vestigingen in Japan. Het bedrijf hoopt de problemen voor Oudejaarsavond te hebben opgelost. Klanten krijgen tijdelijk een korting op menu's van omgerekend krap 40 eurocent vanwege de kleinere porties friet. Doorgaans worden de menu's met een middelgrote portie friet geserveerd, waarbij klanten de mogelijkheid hebben om voor een grotere of kleinere portie te kiezen. Een klein zakje friet is zo'n 74 gram en daarmee ongeveer twee keer kleiner dan een middelgrote portie.

McDonald's kan nog niet inschatten wat de financiële gevolgen van de tekorten aan patatjes zullen zijn.