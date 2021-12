De pijpleiding Yamal-Europe is gestopt met het leveren van Russisch gas, blijkt uit gegevens van de Duitse netwerkbeheerder Gascade. Via de pijplijn kwam sinds zaterdag al steeds minder gas naar Europa. Het Russische Gazprom, dat het monopolie op de Russische gasexport heeft, heeft voor dinsdag geen capaciteit gereserveerd.

De Europese gasprijs ging maandag al flink omhoog na de recente sterke prijsdaling als gevolg van de komst van een koufront naar Europa, waardoor de vraag naar gas stijgt, en eerdere berichten dat de gasleveringen van Rusland aan Europa nog altijd beperkt zijn.

Het gebrek aan gas via de Yamal-pijpleiding hangt samen met activiteiten van Gazprom, dat vrijdag begonnen is met het vullen en onder druk zetten van buis twee van de Nord Stream 2-pijpleiding.

Daarnaast is het in Rusland erg koud voor de tijd van het jaar, waardoor er op de binnenlandse markt meer vraag is naar gas.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, nam dinsdag met dik 3 procent toe tot bijna 151 euro. Dat is de hoogste prijs sinds de tussentijdse piek van meer dan 160 euro op 6 oktober. De Europese gasprijzen zijn dit jaar al met zo'n 600 procent gestegen.