Nederlanders gaven in oktober 8,5 procent meer geld uit dan in dezelfde maand een jaar eerder. De consument kocht onder andere meer schoenen en kleding. Ook ging er meer geld naar bijvoorbeeld bezoekjes aan de kapper, een voetbalwedstrijd of een restaurant, blijkt dinsdag uit cijfers van het CBS.

Dat sommige bestedingen hoger zijn dan in oktober vorig jaar is niet verwonderlijk. Zo ging de horeca halverwege die maand dicht. Ook een bezoek aan een voetbalwedstrijd zat er toen niet in. Dat was afgelopen oktober nog wel mogelijk.

De consument gaf juist minder uit aan onder meer eten, drinken en spullen voor in huis. Ook opvallend is dat er minder geld naar energie ging, terwijl de prijzen voor gas en stroom in die maand flink hoger waren dan een jaar eerder.

De uitgaven in oktober waren niet alleen hoger dan vorig jaar, maar ook 1,8 procent hoger dan twee jaar geleden. Al enige maanden liggen de bestedingen boven het niveau van het laatste precoronajaar.

Het CBS meldt ook dat het consumentenvertrouwen verslechtert. Zo zijn Nederlanders negatiever over hun eigen financiële situatie en zijn ze minder bereid om iets te kopen. Daarnaast heeft een meerderheid (55 procent) het idee dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Dat is het hoogste percentage sinds het CBS in 2017 begon met meten.