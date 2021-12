Om de koers van de sterk ontwaarde Turkse lira te ondersteunen, heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandag nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo moet een nieuw programma de spaargelden van Turkse burgers beschermen tegen de flinke koersschommelingen van de eigen munt.

De mededeling van Erdogan had direct effect: de koers van de Turkse lira steeg flink, terwijl die eerder op de dag met meer dan 11 procent daalde ten opzichte van de dollar. De munt was aan het eind van de dag bijna een kwart meer waard dan 's ochtends. Financieel persbureau Bloomberg spreekt van de grootste dagkoerstwinst voor de lira sinds 1983.

De maatregel moet voorkomen dat Turken hun spaarcenten massaal in dollars omzetten en daarmee de koers van de lira alleen maar verder laten dalen. Maar Erdogan zei dat hij zal vasthouden aan zijn eerder ingezette economisch beleid, dat internationaal juist als de veroorzaker van de valutaonrust wordt beschouwd. In de afgelopen drie maanden verloor de lira ongeveer de helft van zijn waarde.

Erdogan gelooft dat een hogere rente zorgt voor prijsverhogingen

Terwijl Turkije kampt met zeer hoge inflatie, verlaagde de centrale bank onder druk van Erdogan sinds september enkele malen de rente. Erdogan gelooft dat een hoge rente zorgt voor hogere prijzen en wil daarom de rente zo laag mogelijk houden. Die aanpak staat haaks op het beleid dat economen voorstaan: verhoging van de rente om de inflatie binnen de perken te houden.

Nederland is in de afgelopen tien jaar meer zaken gaan doen met Turkije; daarom is de economische situatie in het land ook hier van belang. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de jaarlijkse export van Nederlandse goederen naar Turkije sinds 2012 met circa een miljard euro toegenomen tot bijna 5,7 miljard euro. '

In 2020 was de waarde van de import uit Turkije met een kleine 3,8 miljard euro bijna verdubbeld sinds 2012. Nederland importeert vooral kleding, groente en fruit uit Turkije. Andersom gaat het onder meer om medicinale en farmaceutische producten.