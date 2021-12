Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft maandag zo'n driehonderd examens moeten afblazen bij gebrek aan examinatoren, bevestigt een woordvoerder desgevraagd.

Normaal gesproken heeft het CBR een aardig legertje 'reserve-examinatoren' achter de hand, maar door de huidige coronacrisis zijn ze daardoorheen. De driehonderd examens die niet door konden gaan, worden zo snel mogelijk alsnog afgenomen.

"Het gaat om nog geen 10 procent van alle examens", zegt een woordvoerder. "Dat we te maken hebben met veel verzuim, speelt landelijk." Net als bij andere sectoren, wordt ook het personeel van het CBR getroffen door het coronavirus.

Sinds het aantal besmettingen weer oploopt, heeft het CBR te maken met meer verzuim, waardoor het vaker voorkomt dat examens verzet moeten worden. "We hebben te maken met besmettingen, maar ook mensen die in quarantaine moeten plus het normale ziekteverzuim."

Vorige week werd bekend dat het ziekteverzuim in ons land over de hele linie op een historisch hoog niveau ligt.