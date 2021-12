Er zijn in Nederland momenteel 774.992 motoren op de weg, het grootste aantal ooit. In het afgelopen jaar kwamen er ongeveer vijftienduizend nieuwe gemotoriseerde tweewielers bij, meldt BOVAG maandag.

Tot en met november werden er 14.948 nieuwe motoren verkocht in. Ook werden er ongeveer 50.000 motorfietsen tweedehands verhandeld.

De stijging van het aantal nieuwe motoren is de grootste sinds 2008. Volgens de brancheorganisatie voor garagebedrijven is de motorfiets sinds het uitbreken van de coronapandemie erg in populariteit toegenomen.

Motoren van Yamaha zijn het afgelopen jaar het meest verkocht. Ruim 15 procent van de nieuwe motoren die werden verkocht waren van dat merk. Op de tweede plek volgt BMW en op de derde plaats staat Kawasaki.

Het aantal motoren dat wordt aangedreven door een elektromotor, is nog niet erg aan het stijgen. Dat percentage nam dit jaar maar 1 procentpunt toe in vergelijking met een jaar eerder en kwam uit op 1,6 procent. In totaal werden er het afgelopen jaar iets meer dan tweehonderd nieuwe elektrische motoren verkocht. Inmiddels zijn er ruim duizend op de weg.