Shell vertrekt op zaterdag 29 januari officieel uit Nederland en is vanaf dan op papier volledig Brits. Ook verhuist het bedrijf op die dag zijn hoofdkantoor van Den Haag naar Londen. Dat heeft het energieconcern maandag bekendgemaakt.

Vorige maand werd bekend dat het Brits-Nederlandse Shell verder wil als uitsluitend Brits bedrijf. Eerder deze maand ging een ruime meerderheid van de aandeelhouders akkoord met het voorstel van de raad van bestuur.

Dat bestuur moest er zelf nog een officieel besluit over nemen en bepalen op welke datum de overstap zou plaatsvinden. Shell heeft daar zaterdag 29 januari 2022 voor uitgekozen. Op die dag komt er een einde aan ruim honderd jaar Koninklijke Shell, want het predicaat Koninklijk raakt het bedrijf kwijt.

Door te stoppen met de dubbele nationaliteit moet Shell bijvoorbeeld makkelijker overnames kunnen doen. Ook speelt mee dat het bedrijf hierdoor geen belasting meer hoeft in te houden op dividend dat het uitkeert aan aandeelhouders. Het Verenigd Koninkrijk kent zo'n belasting niet, Nederland wel.

De ondernemingsraad moest ook nog akkoord gaan met de plannen en heeft dat inmiddels gedaan. Daarmee is het besluit definitief.

Wel hangt Shell nog een mogelijke vertrekboete boven het hoofd. GroenLinks heeft plannen voor een naheffing voor bedrijven die uit Nederland vertrekken naar een land zonder dividendbelasting, zoals het VK. Wanneer de politiek over dit voorstel beslist en of er een meerderheid voor is, is nog onduidelijk.