Doordat opnieuw sprake is van een lockdown hebben veel niet-essentiële winkels beproefde concepten van begin dit jaar van stal gehaald. Zo is het click-and-collectloket bij veel winkels weer open of worden bestellingen door het personeel bezorgd. Maar deze mogelijkheden bieden niet voor iedereen soelaas, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"Veel winkels hebben zondag gebruikt om click-and-collect klaar te maken", zegt een woordvoerder van brancheorganisatie INretail. Veel loketten zijn dan ook al open. "Maar voor de bruidsmodezaak of de meubelwinkel is het geen echte oplossing." Dat veel ondernemers door verschillende coronamaatregelen inmiddels online actief zijn, is volgens de woordvoerder wel positief.

Bouwmarkten vallen deze keer in een andere winkelcategorie, zo lijkt het. Ze zitten ergens tussen winkels die open mogen, zoals supermarkten en drogisterijen, en de rest in. "We vallen niet onder de essentiële winkels, maar mogen wel tot 20.00 uur bestellingen laten afhalen", zegt een woordvoerder van Intergamma, het moederbedrijf van Karwei en Gamma.

"We hebben inmiddels draaiboeken voor alle mogelijke situaties, dus toen bekend werd dat we dicht moesten, hadden alle winkels een dag later click-and-collect al operationeel", aldus de zegspersoon.

Bloemen mogen niet buiten, kerstbomen wel

Ook voor bloemisten is het net even anders dan bij de vorige lockdown. Waar zij toen de bloemetjes nog buiten mochten zetten, is dat nu niet het geval. "Alleen voor de verkoop van kerstbomen wordt een uitzondering gemaakt, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor kerststukjes", zegt directeur Marco Maasse van de brancheorganisatie voor bloemisten.

De bloemist bellen of mailen, of op de website bloemen bestellen, mag dan weer wel. "Bloemen zijn vaak toch ook een impulsaankoop", stelt Maasse. "Dus is het jammer dat buitenverkoop niet mag. Mensen kunnen nu juist wel een bloemetje gebruiken."

IKEA heeft zaken online nu beter op orde

IKEA verslikte zich begin dit jaar in de enorme online toeloop, toen alleen online shoppen was toegestaan en click-and-collect nog niet. "Dat bestellen en afhalen nu wel mag, scheelt enorm", zegt een woordvoerder. "En we zijn bijna een jaar verder. We hebben een veel grotere onlinecapaciteit."

Dat is nog steeds niet het geval bij Action, dat druk doende is om click-and-collect weer op te tuigen. Action heeft een proef lopen met 'gewoon' online shoppen, waarbij bestellingen ook bezorgd worden. Maar dat gaat om een beperkt assortiment en dat blijft zo. De Bijenkorf deed begin dit jaar nog niet mee aan bestellen en ophalen, maar nu wel.

Alle winkels die ook horeca-activiteiten hebben, zoals de Bijenkorf en IKEA maar ook tuincentra, lopen die omzet sowieso mis. "We zijn blij met alles dat wel kan", zegt de IKEA-woordvoerder. "Maar duimen evengoed dat de lockdown half januari voorbij is."