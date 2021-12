Koopjesketen Action is druk bezig click-and-collect weer op te starten nu de winkels noodgedwongen dicht zijn, zo zegt een woordvoerder desgevraagd tegen NU.nl. In tegenstelling tot veel andere winkels heeft Action geen reguliere webshop.

Toevalligerwijs loopt nu wel een proef met een webshop. "Die blijft doorlopen, maar we voegen geen extra spullen toe aan dat beperkte assortiment", zegt de woordvoerder.

Veel winkels die normaal ook flink online actief zijn, hadden click-and-collect de dag na de persconferentie al gereed. "Wij zijn het nu aan het opstarten", aldus de Action-woordvoerder. "De bedoeling is dat mensen vanaf woensdag bestellingen kunnen plaatsen en deze dan tegen het eind van de week kunnen ophalen."

Action zet ondanks de ervaringen met eerdere lockdowns - de keten is in negen landen actief - niet vol in op een webshop. Veel producten zijn volgens de keten te goedkoop om ze ook nog te kunnen laten bezorgen zonder er verlies op te maken.

Evengoed snuffelt Action er nu wel aan, mede ingegeven door de coronacrisis. Bij de proef worden via de site spullen aangeboden die speciaal zijn ingekocht voor dat doel. Bezorging kost 3,99 euro.