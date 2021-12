De Nederlandse economie groeit dit jaar met 4,5 procent en herstelt zich daarmee van de coronadreun van vorig jaar, zo meldt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag. De nieuwe strenge lockdown heeft weinig invloed meer op dit jaar, maar zorgt wel voor grote onzekerheid voor volgend jaar.

DNB ging tot voor kort uit van een economische groei van 3,6 procent voor 2022, maar zegt er meteen bij dat dit cijfer zeer onzeker is geworden door de nieuwe lockdown. Mochten de strenge beperkingen aanhouden tot eind maart, dan groeit de economie een stuk minder hard, namelijk met 2,2 procent. Bij een nóg langere lockdown blijft een groei van slechts 1,4 procent over. Van een krimp zal hoe dan ook geen sprake zijn.

Vorig jaar was er wel een krimp. De uitbraak van de pandemie zorgde toen dat de economie in 2020 met maar liefst 3,8 procent slonk. Daar staat dit jaar dus een groei van 4,5 procent tegenover. DNB dacht eerder dit jaar dat de groei zou uitkomen op 3 procent.

Door de forse stijging is de economie nu alweer groter dan voor de uitbraak van de pandemie. De motor achter die groei was onder meer de consument, die het geld weer liet rollen. Daarnaast speelde mee dat de Nederlandse economie niet zo afhankelijk is van bedrijfstakken die nog worstelen met de gevolgen van de coronacrisis, zoals het toerisme en de auto-industrie.

Ook profiteren we van de grote vraag naar machines voor onder meer chips. Chipmachineproducenten zoals ASML vormen een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

Prijzen van goederen en diensten lopen flink op

Dat de economie zich heeft hersteld, heeft een keerzijde. Doordat Nederlanders meer kopen, zijn er tekorten aan grondstoffen, materialen en personeel. Het aanbod kan hierdoor de stijgende vraag naar producten niet bijhouden. Dat zorgt voor hogere prijzen in de winkel. Daar komt nog bij dat de tarieven voor energie de afgelopen maanden flink zijn gestegen.

Dat alles zorgt dit jaar voor een inflatie van 2,7 procent en dat wordt volgens DNB volgend jaar nog erger. Goederen en diensten worden dan gemiddeld 3 procent duurder. Het jaar erop komt er nog eens 2,9 procent bovenop.

Mochten de hoge prijzen voor grondstoffen op de wereldmarkt langer aanhouden, dan zorgt dat voor nóg meer inflatie. Goederen en diensten worden in dat scenario de komende twee jaar telkens ongeveer 4 procent duurder.

Werkloosheid blijft laag

Door de grote vraag naar personeel blijft de werkloosheid de komende jaren laag, verwacht DNB. Dit jaar daalde het aantal mensen zonder baan al flink, van 3,8 procent naar 3,3 procent. De komende jaren blijft de werkloosheid schommelen rond de 3,5 procent. Doordat bedrijven blijven springen om personeel gaan de lonen volgend jaar omhoog.

De Nederlandsche Bank adviseert het komende kabinet hier iets aan te doen. Zo moet het voor personeel aantrekkelijker worden om te switchen naar een sector waarin veel werk is, bijvoorbeeld zorg, onderwijs, IT en bedrijven die zich richten op de energietransitie. Ook moeten meer mensen aan een baan worden geholpen.

Huizenprijzen stijgen volgend jaar hard door

De prijzen voor koopwoningen stijgen ook in 2022 flink, met een verwachte plus van 11,3 procent. Hoewel dat zeer fors is, is het nog altijd minder dan de toename van dit jaar (15 procent).

Het aanbod van koopwoningen blijft volgend jaar klein, onder meer door tekorten in bouwmaterialen en werknemers. Ook het verplicht verlagen van de stikstofuitstoot zit de woningbouw in de weg.