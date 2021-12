PostNL houdt de capaciteit voor de pakketbezorging in ieder geval tot medio januari op oorlogssterkte. De post- en pakketbezorger waarschuwt maandag wel direct dat grote drukte ertoe kan leiden dat pakjes later worden bezorgd.

Het staat volgens directeur Pakketten bij PostNL Liesbeth Kaashoek vast dat meer online besteld zal worden nu de niet-essentiële winkels dicht zijn. "Dat winkels nu wel direct click-and-collect mogen aanbieden, zal schelen." Kaashoek houdt evengoed rekening met grote drukte. De bijna vierduizend pakketpunten, waar pakjes opgehaald en weggebracht kunnen worden, mogen nu in tegenstelling tot vorig jaar openblijven.

Sinds Black Friday heeft PostNL de capaciteit al dusdanig opgeschroefd dat ruim twee miljoen pakketten per dag bezorgd kunnen worden. "Door grote drukte kan het zijn dat we tegen de grenzen aanlopen en de bezorging van pakketten langer duurt dan normaal. We vragen begrip daarvoor", aldus de PostNL-directeur.

Of er veel vertraging zal zijn, hangt er helemaal vanaf hoeveel meer online besteld wordt. "Het is onzeker wat er precies gebeurt", zegt Kaashoek. De sorteercentra van PostNL draaien al zeven dagen in de week door. Ook zijn er dagelijks vijftienhonderd extra pakketbezorgers op pad.

Vorig jaar liep het bij PostNL spaak toen eveneens vlak voor Kerst een lockdown werd ingesteld. Toen moesten afspraken met winkels over wanneer pakjes afgehaald en bezorgd konden worden, worden aangepast.

De grootste pakketbezorger van het land overlegt nu met webwinkels over wat de mogelijkheden zijn. PostNL onderzoekt op dit moment op wat voor andere manieren de bezorging uitgebreid kan worden. "De impact van de omikronvariant op het ziekteverzuim bij ons is ook nog onzeker", waarschuwt het bedrijf.