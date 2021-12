Het aantal televisiespotjes en online advertenties van gokbedrijven is in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Dat schrijft de Volkskrant, die de conclusie trekt op basis van cijfers van onderzoeksbureau Nielsen, maandag. In oktober en november lag het aantal gokreclames op 366.631, tegenover 170.066 vorig jaar.

De stijging valt samen met de opening van de online gokmarkt in Nederland. Sinds oktober mogen elf bedrijven legaal online kansspelen zoals roulette en poker aanbieden, waar dat voorheen illegaal was. De gokbedrijven mogen dagelijks vanaf 21.00 uur reclame maken, om zo illegale gokkers naar het legale kamp te lokken.

Die verandering uit oktober gaat dus gepaard met een enorme stijging van het aantal gokadvertenties. Het aantal reclames steeg met zo'n 195.000 stuks en uit de cijfers van Nielsen blijkt dat de stijging helemaal bij de online kansspelen vandaan komt. Vorig jaar viel geen van de 170.066 gokreclames onder de noemer 'online kansspelen', terwijl dat er dit jaar 272.812 waren.

De grootste spelers op de markt voor gokreclames zijn de grote namen als Holland Casino en Toto, die respectievelijk 6,4 miljoen euro en 4,6 miljoen euro aan reclametijd inkochten. Beide hebben de Nederlandse Staat als aandeelhouder. De top vijf wordt rondgemaakt door volledig commerciële partijen als Fair Play Casino, Batavia Casino en Tombola.