De Britse buitenlandminister Liz Truss neemt de taken over van voormalig Brexit-minister David Frost. Dat meldt Truss zondag op Twitter. Frost nam zaterdag ontslag uit ontevredenheid over het beleid van premier Boris Johnson. De Europese Unie zal dus voortaan met Truss onderhandelen over zaken als de Noord-Ierse grenskwestie.

Momenteel steggelen de twee oud-gehuwden over twee kwesties: de werking van het Noord-Ierland-protocol en het aantal verleende visvergunningen aan Franse vissers. De verwachting is dat Truss het roer niet dramatisch zal omgooien in de onderhandelingen met de EU.

Met het extra Brexit-dossier erbij heeft de minister in korte tijd een flink takenpakket gekregen. In september kreeg ze de leiding over het ministerie van Buitenlandse Zaken, nadat ze eerder werkzaam was als minister van Buitenlandse Handel. Nu krijgt ze dus het hoofdpijndossier van Frost erbij.

Het vertrek van Frost kwam zaterdag als een verrassing. Frost stond bekend als een vertrouweling van Johnson en leidde de onderhandelingen met de EU over een goede afronding van de Brexit al bijna twee jaar.

Johnson onder druk

De inmiddels voormalige Brexit-minister noemde belastingverhogingen, verduurzaming, maar vooral de onlangs ingevoerde strengere coronamaatregelen als redenen voor zijn vertrek. De invoering van de coronapas leidde tot grote onvrede binnen de Conservatieve Partij van Johnson. Zeker 99 Conservatieven stemden in het Lagerhuis tegen de plannen van de eigen premier.

Johnson zit al enkele weken in de hoek waar de klappen vallen: zo wordt hij beschuldigd van het geven van een kerstfeest op kantoor vorig jaar, terwijl de rest van het land in lockdown zat.

De kritiek komt dus zowel van binnen als van buiten z'n partij, wat gevolgen heeft voor de populariteit van de premier. Vorige week leden de Conservatieven een pijnlijk verlies in het kiesdistrict North Shropshire. Sinds 1830 kozen de kiezers daar slechts twee keer niet voor de Conservatieve Partij.