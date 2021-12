Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld 2,1 procent meer aan Onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffen- en rioolheffing. Dat blijkt maandag uit een rondgang van Vereniging Eigen Huis (VEH). Daarmee komt het bedrag dat huiseigenaren jaarlijks neertellen aan gemeentebelastingen in 2022 uit op gemiddeld 851 euro.

Volgens de VEH, die de kostenstijging baseert op een rondgang langs 106 gemeenten, is de stijging relatief klein vergeleken met andere jaren. Zowel in 2020 als 2021 gingen de gemeentebelastingen met zo'n 5 procent omhoog.

De rondgang van de belangenorganisatie laat ook zien dat de verschillen in Nederland groot zijn. Huiseigenaren in een aantal gemeenten, zoals Hillegom, Zuidplas en Lisse, zien de gemeentebelastingen met 10 procent stijgen. In Papendrecht krijgen mensen met een koophuis een stijging van 21 procent voor de kiezen.

Aan de andere kant zijn er volgens VEH ook tientallen gemeenten waar de gemeentebelastingen juist dalen. In de gemeente Schouwen-Duiveland is de daling met bijna 8 procent het grootst.