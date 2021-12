Op de laatste dag voor de lockdown zijn er ongeveer 20,6 miljoen pintransacties uitgevoerd, schat Betaalvereniging Nederland. Dat was zaterdag goed voor circa 656 miljoen euro aan omzet. Volgens de Betaalvereniging lag het aantal transacties ongeveer 20 procent hoger dan op een gemiddelde zaterdag. De omzet lag ongeveer 35 procent hoger dan normaal.

Op het drukste moment van de dag, rond 14.45 uur, werden er 860 pinbetalingen per seconde gedaan. De cijfers van zaterdag zijn niet hoog genoeg om records te breken.

Vorig jaar begon de lockdown op dinsdag 15 december. De maandag daarvoor waren er 40 procent meer transacties en was de omzet 75 procent meer dan een gemiddelde maandag. Dit komt neer op ongeveer 17,6 miljoen transacties en 546 miljoen euro omzet.

Afgelopen zaterdag was tevens de laatste zaterdag voor Kerst dit jaar. Vorig jaar zat Nederland op die dag al in lockdown en draaiden essentiële winkels via pinbetalingen ongeveer 356 miljoen euro omzet. Een jaar daarvoor, zaterdag 21 december 2019, werden er 22 miljoen transacties gedaan en werd 703 miljoen euro omzet gedraaid. Die zaterdag werden ongeveer 975 transacties per seconde gedaan rond 16.15 uur.