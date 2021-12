Vanaf vandaag geldt in heel Nederland een harde lockdown vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Dat betekent onder meer dat niet-essentiële winkels hun deuren moeten sluiten, terwijl essentiële winkels open mogen blijven tot 20.00 uur. Wat zijn die essentiële winkels ook alweer?

Supermarkten en drogisterijen worden in berichten van de Rijksoverheid constant genoemd als essentiële winkels, aangezien deze winkels essentiële producten in de schappen hebben liggen. Ook audiciens, dierenwinkels, thuiszorgwinkels (waar je zorg- of welzijnshulpmiddelen kunt kopen) en winkels voor benodigdheden voor een uitvaart zijn door de overheid als essentiële winkels aangewezen. Daarnaast kunnen groothandels blijven leveren en is het bij bouwmarkten mogelijk om af te halen.

Voor winkels die in deze tijd van het jaar uitsluitend kerstbomen verkopen is het eveneens toegestaan om open te zijn. Voor kerstboomverkopers geldt een sluitingstijd van 17.00 uur, de overige essentiële winkels moeten om 20.00 uur sluiten. Tankstations of apotheken hebben geen specifieke sluitingstijden. Hetzelfde geldt voor de winkels na de securitycheck op luchthavens.

Ten slotte zijn een aantal plekken voor zogeheten essentiële dienstverlening open. Denk aan gemeentehuizen, bibliotheken, stomerijen, werkplaatsen voor fietsreparaties (de fietswinkel zelf is dicht), servicepunten voor pakketjes, autoverhuurders en dierenartsen.

De maatregelen gaan duren tot in ieder geval vrijdag 14 januari. Het volledige overzicht van essentiële winkels en dienstverleners vind je op de website van de Rijksoverheid.