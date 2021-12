In vestigingen van grote klus- en meubelketens was zaterdag goed te merken dat een harde lockdown in aantocht was. Op locaties van bouwmarkten Karwei en Gamma was het sinds het eind van de ochtend drukker dan normaal, maar extreme drukte bleef volgens een woordvoerder van de overkoepelende organisatie Intergamma uit.

Tot rijen bij de vestigingen leidde het niet. "Het was niet chaotisch, zoals vlak voor vorige lockdowns", aldus Intergamma. "Wel zijn al onze kerstbomen nu uitverkocht."

Bij vestigingen van bouwmarktketen Hornbach was eveneens te zien dat het drukker was dan normaal. Daar bereikte de hoeveelheid bezoekers aan het eind van de middag een hoogtepunt.

Ook naar woonwinkelketen IKEA gingen meer mensen dan op andere zaterdagen. "Maar dat kan ook komen door de aanstaande kerstdagen", aldus een zegsman.

In het grote winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam werd het halverwege de middag drukker, zo liet een aanwezige weten.