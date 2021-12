De rechtszaak tegen Theranos-oprichter Elizabeth Holmes is vrijdag tot een eind gekomen. Het is nu aan de jury om te beslissen of Holmes, die ervan verdacht wordt investeerders voor honderden miljoenen dollars op te hebben gelicht, schuldig is.

Holmes wordt ervan verdacht investeerders en patiënten jarenlang voor de gek te hebben gehouden met technologie die niet bestond. Haar biotechbedrijf Theranos beloofde een revolutie op het gebied van bloedtests, waarmee met een enkel druppeltje bloed tweehonderd tests afgenomen konden worden, in plaats van een vol buisje bloed voor een enkele test.

Theranos haalde uiteindelijk meer dan 700 miljoen dollar (592,5 miljoen euro) aan investeringen binnen en op de piek werd het bedrijf op een waarde van 10 miljard dollar geschat. Holmes werd daarmee gezien als de jongste vrouwelijke selfmade miljardair. De extreem waardevolle technologie bleek echter niet te bestaan, waardoor ze nu verdacht wordt van fraude en misleiding.

De afgelopen maanden heeft de openbaar aanklager proberen aan te geven dat Holmes schuldig is van fraude, misleiding en samenzwering. "Ze verkoos fraude over failliet gaan en koos ervoor te liegen tegen investeerders en patiënten. Ze pleegde deze misdaden omdat ze wanhopig was haar bedrijf te redden", sloot de openbaar aanklager vrijdag af.

Holmes en haar verdediging hebben altijd gezegd onschuldig te zijn en probeerden in de afgelopen maanden een beeld te schetsen van een hardwerkende ondernemer, die het simpelweg niet gelukt is om Theranos succesvol te maken. Dat is geen misdaad, beweert de verdediging.

Nu beide partijen zijn gehoord, is het aan de twaalfkoppige jury om te beslissen of Holmes schuldig is. Er hangt haar een straf van maximaal twintig jaar boven het hoofd. Wanneer de jury oordeelt is niet bekend, maar het oordeel zal nog zeker een week op zich laten wachten.