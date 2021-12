Winkelstraten zijn zaterdag drukker dan normaal door mensen die anticiperen op een mogelijke sluiting van niet-essentiële winkels. Dat zeggen brancheorganisaties INretail en Raad Nederlandse Detailhandel (RND) zaterdag tegen NU.nl.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het demissionaire kabinet vrijdag om over te schakelen naar een harde lockdown. Het kabinet overlegt vanmiddag en geeft om 19.00 uur een persconferentie waarop waarschijnlijk nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt zullen worden.

De spanning over de mogelijke nieuwe maatregelen, zoals een potentiële sluiting van niet-essentiële winkels, leidt zaterdag tot meer mensen in de winkelstraten. "Mensen willen toch kerstcadeaus, en als je dan nog iets wil kopen, dan doe je het nu", verklaart directeur Eus Peters van RND.

Ook INretail ziet dat het drukker is dan anders, maar benadrukt dat die drukkere winkelstraat niet meteen tot problemen in de winkels leidt. "Daar gelden gewoon nog de looprichtingen en mondkapjesplicht en hangen bijvoorbeeld spatschermen om alles veilig te laten gebeuren", aldus een woordvoerder.

Mocht het tot nieuwe maatregelen komen die de 56.000 niet-essentiële winkels die Nederland telt raken, dan hoopt Peters dat het kabinet een lesje heeft geleerd van vorig jaar. "Toen hebben we aangetoond dat click and collect of bijvoorbeeld winkelen op afspraak goed werkt. Daarmee zouden kleine ondernemers al flink geholpen zijn", aldus de RND-directeur.