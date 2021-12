Nederlandse kapsalons verwachten het zaterdag razend druk te hebben met klanten die nog snel een knipbeurt willen. Dit in verband met een mogelijke nieuwe lockdown, waardoor dit misschien wel de laatste kans is om geknipt te worden voor de feestdagen. Dat zegt kappersbond ANKO tegen NU.nl.

De drukte is te verklaren door een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT adviseerde het kabinet vrijdag een harde lockdown, om zo een eind te maken aan de snelle opmars van de omikronvariant die momenteel om zich heen grijpt. Zaterdag volgt mogelijk een persconferentie over nieuwe maatregelen.

Een nieuwe lockdown zou betekenen dat de kappers wederom de deuren moeten sluiten. En dat in de drukste maand van het jaar. Nederlanders schuiven graag goed geknipt aan bij het kerstdiner, waardoor ze zaterdag en masse proberen om nog een plekje in de kappersstoel te bemachtigen.

"Het is echt een hoofdpijndag", zegt Gonny Eussen van ANKO. Naast de drukte aan de deur staan de telefoons roodgloeiend om een afspraak te verzetten of er nog snel eentje te maken. "En de branche is al zwaar getroffen", verzucht ze.

Daarmee doelt de woordvoerder op de combinatie van het personeelstekort door het rondgaande virus en de maatregelen waar de branche zich al moet houden. Door de kortere openingstijden, in combinatie met de decemberdrukte, hebben de kappers het al stervensdruk.

Verder is de schade van de inmiddels anderhalfjaar durende coronapandemie verre van hersteld. "We hebben nog te maken met uitgestelde betalingen en het terugbetalen van leningen. Ook hebben kleinere ondernemers uit de pensioenpot gesnoept, om zo de zaak overeind te houden. De nieuwe berichten zijn daarom echt alarmerend", aldus de kappersbond.