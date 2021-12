Werkgevers moeten passen en meten met werktijden nu veel personeelsleden met kinderen geconfronteerd worden met de vervroegde sluiting van de scholen vanwege het coronavirus. HEMA, Action en het moederbedrijf van Blokker en Intertoys laten weten dat dit doorgaans in goed overleg met leidinggevenden lukt. Een enkele winkelmedewerker krijgt zelfs een oppas aan huis aangeboden.

"Na de persconferentie van dinsdag hebben we gezegd dat we zoveel mogelijk willen faciliteren", verklaart een woordvoerder van HEMA. "Als ze er echt niet uit komen, bieden we medewerkers de optie om twee à drie dagdelen per week een oppas in huis te krijgen." Volgens de zegspersoon hebben nog weinig medewerkers gebruikgemaakt van die service en zijn er nog geen acute roosterproblemen ontstaan.

De "vervroegde kerstvakantie" zorgt voor een hausse aan oppasklussen. Het platform Charly Cares, dat ouders en oppassen aan elkaar koppelt, zag het aantal aanvragen begin deze week al verdriedubbelen.

Action zegt dat de extra week kerstvakantie impact zal hebben op een deel van de winkels, maar verwacht niet dat dit tot "onoverkomelijke problemen" zal leiden. De budgetketen verwacht dat personeel met kinderen in de basisschoolleeftijd vooral geholpen is met flexibele begin- en eindtijden van het werk. Ook kunnen collega's diensten ruilen.

Mirage Retail, moederbedrijf van onder andere Blokker en Intertoys, beaamt dat flexibeler roosterbeleid nu soelaas biedt, maar vreest een verlenging van de schoolsluiting. "Laten we hopen dat het bij één week blijft", verzucht een woordvoerder.

Kleine bedrijven hebben minder alternatieven

Voor winkeliers van grotere ketens is het ook mogelijk medewerkers van verschillende filialen uit te wisselen, aldus brancheorganisatie INretail. Maar dit leidt soms wel tot vragen bij de vakbond. FNV heeft tientallen meldingen binnengekregen van winkelmedewerkers, vooral over roosters die steeds wisselen en hoe ze de zorg voor een kind moeten regelen. Maar de bond erkent ook dat winkelpersoneel doorgaans goede afspraken kan maken over flexibel werken.

Bedrijven van enige omvang lijken het komende week gemakkelijker te hebben dan de kleinere. Belangenvereniging Ondernemend Nederland krijgt "ontzettend veel berichten" van met name kleine ondernemers, zegt voorzitter Hans Biesheuvel.

"Sommigen komen eruit, maar naarmate je een kleiner bedrijf hebt, heb je minder alternatieven. Met name veel kleinere werkgevers worstelen hiermee. Die hebben geen hr-afdeling en die moeten het zelf regelen."