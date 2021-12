Het UWV heeft na één week 12.000 aanvragen binnen van werkgevers voor de zevende periode van de steunmaatregel NOW. Naar zo'n 8.600 werkgevers is een voorschot overgemaakt, in totaal een bedrag van 286 miljoen euro, meldt de uitkeringsinstantie vrijdag.

De werkgevers van wie de aanvraag is toegekend, hebben samen zo'n 180.000 mensen in dienst. De bedrijven die een aanvraag hebben gedaan hebben een omzetverlies geleden van gemiddeld 56 procent. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

De zevende periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) beslaat ditmaal geen drie, maar twee maanden. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden november en december.

Net als in de zesde periode NOW is de tegemoetkoming maximaal 85 procent en kan er een maximaal omzetverlies van 80 procent worden opgegeven. Het voorschot wordt dit keer niet in termijnen betaald, maar in één keer.

Het overheidsloket is nog open tot en met 31 januari 2022.