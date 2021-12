De jongste vogelgriepuitbraak, bij een kippenboer in Den Ham (Overijssel), brengt het totale aantal sinds eind oktober geruimde dieren op bijna 450.000. Kippen, kuikens, eenden, kalkoenen en watervogels zijn vergast, blijkt uit gegevens van het ministerie van Landbouw.

De meeste vogels (zo'n 435.000) zijn geruimd na een besmetting. Het grootste besmette bedrijf is een vleeskuikenhouderij in het Friese Tzum, waar 122.5000 kuikens zijn afgemaakt. Twee bedrijven zijn preventief geruimd: een biologische legkippenhouderij in Barneveld met 9.500 kippen en een vleeskuikenbedrijf in Otterlo met 4.100 kippen.

Jaarlijks worden honderden miljoenen kippen geslacht in Nederland, voornamelijk vleeskuikens. Gemiddeld zijn het er zo'n anderhalf miljoen per dag.

Naar aanleiding van een uitbraak bij een kippenboer in Zeewolde geldt sinds eind oktober een ophokplicht. Pluimveehouders moeten daardoor hun kippen weer binnenhalen. De eerdere ophokplicht was juist net weer afgelopen.

Het gaat om de uitbraak van een vogelgriepvariant waar de vogels ernstig ziek van kunnen worden en uiteindelijk aan doodgaan.