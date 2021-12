Wie begin dit jaar bitcoins kocht, is op dit moment 75 procent rijker, blijkt uit een vergelijking van een aantal producten door NU.nl. De Turkse munt lira was de slechtste investering van het jaar.

NU.nl onderzocht voor zes zaken hoe sterk de prijzen tussen 1 januari en nu zijn gestegen. Het gaat om whisky, sigaren, Pokémon-kaarten, de Amsterdamse AEX-index, de bitcoin en de Turkse munt lira.

Bitcoin

Uit de vergelijking komt naar voren dat de bitcoin dit jaar de beste investering was. De prijs van de digitale munt steeg het afgelopen jaar 75 procent in vergelijking met de euro. Dat gebeurde onder invloed van onder meer Tesla-topman Elon Musk die aankondigde dat hij mensen in bitcoins zou laten betalen voor een Tesla. Maar ook andere bedrijven lieten het afgelopen jaar weten dat ze meer met de digitale munt willen doen. Voor één bitcoin betaal je nu zo'n 42.000 euro.

Whisky

Op de tweede plaats komt whisky. Wie op 1 januari een setje van de honderd bekendste whisky's kocht, kan die nu 21 procent duurder verkopen. Begin 2021 kende de whiskyprijs door lockdowns in een aantal landen en door de Brexit een korte dip, maar sindsdien is de prijs alleen maar omhooggegaan.

Aandelen

Ook aandelen kenden het afgelopen jaar een forse stijging. Zo steeg de toonaangevende Amerikaanse beursindex Dow Jones het afgelopen jaar 20 procent en ging de Nederlandse AEX-index sinds 1 januari 26,5 procent omhoog. Wie dus precies dezelfde aandelen kocht voor een gelijk percentage, is nu 26,5 procent rijker. Het best presterende aandeel in de AEX was de chipmachineleverancier ASM International. Dat aandeel werd 118 procent duurder en kost nu 392,40 euro.

Sigaren

Sigaren bleven het hele jaar ongeveer gelijk in prijs. Sinds begin januari steeg de sigaarprijs met 0,02 procent.

Pokémon-kaarten

Een aantal producten werd het afgelopen jaar ook minder waard. Pokémon-kaarten daalden sinds januari 28 procent in prijs. In 2020 maakten de ruilkaarten een stevige rit naar boven door de coronalockdowns. Doordat mensen toen naar andere vrijetijdsbestedingen zochten, werd in een aantal huishoudens de Pokémon-hype nieuw leven ingeblazen.

Maar omdat dit jaar de samenleving weer deels openging, werden de kaarten weer minder populair. Dat betekent niet dat ze plots heel goedkoop zijn. Voor een basisset Pokémon-kaarten betaal je op dit moment nog steeds gemiddeld 461.000 dollar (407.000 euro).

Lira

De verliezer van het jaar was de Turkse lira. Die daalde meer dan 30 procent tegenover de euro sinds begin dit jaar. De Turkse munt werd het afgelopen jaar fors minder waard omdat president Recep Tayyip Erdogan zijn centrale bankiers blijft oproepen om de rente te verlagen. Dat leidt tot meer inflatie waardoor de munt minder waard wordt. Eén lira kost nu 0,07 euro.