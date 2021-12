De Europese Commissie heeft een handreiking gedaan aan het Verenigd Koninkrijk in de impasse rond Noord-Ierland sinds de Brexit. Eurocommissaris Maros Sefcovic zei vrijdag dat hij bereid is de regels voor de aanvoer van medicijnen naar Noord-Ierland te versoepelen.

Noord-Ierland is na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU deel blijven uitmaken van de Europese interne markt. Daardoor moeten nu alle goederen die vanuit Engeland, Wales en Schotland het eveneens Britse Noord-Ierland binnenkomen, voldoen aan de Europese regels.

Die regels hinderden een soepele aanvoer van door de Britse autoriteiten goedgekeurde medicijnen naar Noord-Ierland. Dat vindt Brussel een riskante situatie en om die reden wil de Commissie water bij de wijn doen.

In het versoepelingsplan worden ook Ierland, Cyprus en Malta genoemd, EU-lidstaten die veel medicijnen uit het VK importeren.

De Britse Brexit-minister David Frost moet het voorstel eerst "tot in detail" bestuderen, maar staat er welwillend tegenover. Brussel en Londen praten begin volgend jaar verder over Noord-Ierland. Frost ziet op andere terreinen "veel minder vooruitgang", schrijft hij in een verklaring.