Supermarktketen Jan Linders mag vier winkels van Jumbo overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) oordeelde vrijdag dat er voldoende concurrentie overblijft na de overname.

Jan Linders krijgt supermarkten in Drunen, Venlo, Vlijmen en Wanssum in bezit. De transactie maakt deel uit van een uitruil van winkels met Jumbo, dat zelf supermarkten in Weert en Nederweert overneemt.

Voor Jumbo is de uitruil van belang in de strijd met Albert Heijn. De concurrent nam eerder vijf Jumbo-filialen over, waaronder twee in Weert en Nederweert. In die plaatsen staat de gele keten nu dus ook weer op de kaart.

Jan Linders versterkt zijn regionale profiel met de transactie. De keten heeft meer dan zestig supermarkten in Zuidoost-Nederland, met in totaal meer dan vijfduizend medewerkers.