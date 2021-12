De groene energieleverancier FENOR heeft het faillissement aangevraagd en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vrijdag de leveringsvergunning van het bedrijf ingetrokken, maakt de ACM vrijdag bekend. De 36.000 klanten van het bedrijf krijgen nog tot zeker 13 januari stroom. Daarna komen ze bij een andere leverancier terecht.

Volgens de ACM is FENOR in de problemen gekomen door de hoge energieprijzen. Daarmee is het al het vijfde energiebedrijf dat daardoor dit jaar het faillissement moet aanvragen. De curator krijgt tot eind deze maand de tijd om een bedrijf te vinden dat alle klanten wil overnemen.

Als dat niet lukt, worden de klanten verdeeld over verschillende leveranciers. Het proces zal uiterlijk op 13 januari afgerond zijn, meldt de ACM. Daarna moeten die klanten minstens dertig dagen bij hun nieuwe leverancier blijven, waarna ze kunnen overstappen.

Naast particulieren en kleinzakelijke verbruikers levert FENOR ook aan een aantal grotere bedrijven. Die vallen niet onder het vergunningsstelsel van de ACM, maar netbeheerders GST en TenneT zorgen er via een gelijksoortige procedure voor dat die bedrijven stroom kunnen blijven ontvangen.

Eerder gingen ook al Welkom Energie, Anode Energie, Enstroga en SEPA failliet door de hoge energieprijzen. Ook Allure moest onlangs het faillissement aanvragen, maar dat had te maken met een geschil tussen aandeelhouders.

In totaal hebben nu zo'n 125.000 mensen hun energieleverancier verloren. De meesten van hen hebben ondertussen onderdak gevonden bij een ander bedrijf.

