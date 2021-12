2021 was het jaar van de prijsstijgingen. De inflatie of de mate waarin het leven duurder wordt, bereikte in november het hoogste niveau in bijna veertig jaar. In de laatste maanden van het jaar steeg vooral de prijs van gas en elektriciteit fors, maar ook andere producten werden in het afgelopen jaar flink duurder. Een aantal zaken werd juist goedkoper.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat tussen december vorig jaar en november van dit jaar vooral de energie- en brandstofprijzen fors stegen in Nederland. Elektriciteit werd in die periode 75 procent duurder, gas steeg 53 procent in prijs en brandstof is gemiddeld zo'n 30 procent meer gaan kosten.

Dat heeft vooral te maken met de olieprijs. Die is sinds begin dit jaar sterk omhooggegaan onder invloed van politieke onrust in het Midden-Oosten en de fors gestegen vraag naar olie. De vraag was flink toegenomen, doordat meer bedrijven na de lockdowns weer aan het werk gingen. Ook de gasprijs is al een paar maanden aan een opmars bezig.

Aardappelen werden 15 procent duurder

Daarnaast steeg ook de prijs van mp3-spelers en draagbare dvd-spelers fors (27,7 procent). Dat heeft vermoedelijk te maken met het chiptekort dat in het afgelopen jaar is ontstaan. Sinds we allemaal zoveel mogelijk moeten thuiswerken, hebben meer mensen betere computers en televisies aangeschaft. Daardoor is de vraag naar computerchips geëxplodeerd. Producenten kunnen het niet bijbenen en kampen met leveringsproblemen. Die problemen houden volgens experts nog zeker tot eind volgend jaar aan.

Ten slotte steeg de prijs van aardappelen met 15 procent. Volgens het CBS komt dat vooral doordat ze eind vorig jaar relatief goedkoop waren. Aangezien restaurants vanwege de lockdown toen de deuren moesten sluiten, nam de vraag ernaar af. Daardoor bleven boeren met overschotten zitten en moesten ze de aardappelen tegen een lagere prijs verkopen. In november dit jaar lag de aardappelprijs weer op een normaal niveau.

Gehoortoestellen en papier werden goedkoper

Aan de andere kant gingen ook wat producten in prijs omlaag. Zo werden gehoortoestellen 14 procent goedkoper en betaalden we 8 procent minder voor auto-onderdelen dan een jaar eerder. Volgens het CBS kan dit komen door aanbiedingen in de maand november. In oktober steeg de prijs van auto-onderdelen nog met 3,6 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Papier kostte 6,7 procent minder en vakantiehuisjes werden in het afgelopen jaar 20,4 procent goedkoper. En onderwijs werd tussen december 2020 en november 2021 de helft goedkoper.