Een Amerikaanse rechter heeft een streep gehaald door een truc waarmee farmaciebedrijf Purdue Pharma zichzelf en eigenaarsfamilie Sackler wilde beschermen tegen schadeclaims vanwege de opiatencrisis. Dat schrijft persbureau Bloomberg. Purdues pijnstiller OxyContin speelde een grote rol in de crisis die ruim 500.000 mensen het leven kostte.

Het verdovingsmiddel vertoonde grote gelijkenissen met heroïne. Purdue Pharma wordt verweten OxyContin via agressieve marketingpraktijken te hebben aangeprezen, terwijl het de risico's rond verslavingsgevoeligheid en op overdosis verzweeg.

Via een faillissement en een herstructurering moest de schade voor Purdue worden beperkt en hoopte het bedrijf niet aansprakelijk gesteld te worden. Een faillissementsrechter ging in september akkoord met dat plan.

Door het faillissement zou een deel van de bezittingen van het bedrijf in handen komen van Amerikaanse staten, steden en gemeentes die aanklachten hadden ingediend. Purdue Pharma zou miljarden dollars aan verslavingsbestrijding schenken en de familie Sackler zou daar uit privévermogen nog eens 4 miljard bovenop doen. Met dat 'goedmakertje' hoopt de eigenaar van het bedrijf de juridische aansprakelijkheid te ontlopen.

Volgens de rechter in New York had de faillissementsrechter die immuniteit niet mogen goedkeuren en overtrad hij daarmee de regels. Ook vroeg de rechter zich af of de Sacklers het faillissementsrecht niet hadden misbruikt. Nadat Purdue in 2007 had bekend de pijnstillers op een onjuiste manier aan de man te hebben gebracht, haalde de familie jarenlang veel geld uit het bedrijf.

Een woordvoerder van Purdue zegt dat het oordeel van de rechter uit New York ervoor zorgt dat schuldeisers, gemeenschappen en individuen langer moeten wachten op steun. Het bedrijf gaat in beroep tegen de beslissing. Wanneer een definitief besluit wordt genomen, is niet bekend.