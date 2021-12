Schadevrije jaren die autorijders opbouwen voor korting op hun verzekeringspremie kunnen vanaf 1 januari 2022 gemakkelijker worden overgedragen aan partners en ex-partners, en na het leasen van een auto. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars vrijdag.

Wanneer iemand met schadevrije jaren overlijdt, kunnen deze jaren voortaan naar de overgebleven partner gaan. Bij scheiding of het verbreken van een relatie kunnen de jaren die door iemand zijn opgebouwd voortaan worden verdeeld onder partners.

Eerst was dit vaak niet mogelijk, wat volgens het Verbond van Verzekeraars voor ingewikkelde situaties kon zorgen. "De overgebleven partner zou in zo'n geval weer op nul moeten beginnen met een forse premiestijging tot gevolg. Verzekeraars hebben zich hardgemaakt om voor dit soort schrijnende gevallen een passende oplossing te bieden", aldus Richard Weurding, algemeen directeur van de organisatie.

Het wordt verder mogelijk om schadevrije jaren mee te nemen na het leasen van een auto. Hetzelfde geldt voor kortingsjaren die in het buitenland zijn opgebouwd. Ook dit was eerder niet of nauwelijks mogelijk.

De Consumentenbond, die zich heeft ingezet voor de verandering, is tevreden met de wijziging. "Wij zijn blij dat de prangendste nadelen van het systeem worden gerepareerd", aldus directeur Sandra Molenaar.