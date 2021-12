Dure horloges liggen onder een vergrootglas nadat in de afgelopen maanden een aantal bekende Nederlanders van hun uurwerken zijn beroofd. Dat heeft er onder andere mee te maken dat dergelijke horloges, vaak vintage of jong gebruikt, steeds meer in trek zijn en daardoor steeds waardevoller worden. Dat sneeuwbaleffect merken ook de betere juweliers en vintage speciaalzaken.

Veel speciaalzaken hadden tijdens een rondgang van NU.nl überhaupt geen tijd voor vragen over vintage horloges en jong gebruikte luxehorloges van zo'n tien jaar oud, een categorie die ook wel pre-owned genoemd wordt. Een bekende luxewinkel uit het zuiden van het land zei in zoveel woorden dat elk telefoontje dat niet over horloges gaat, een gemiste verkoop is.

Bij Spiegelgracht Juweliers in Amsterdam bevestigen ze dat de interesse in uurwerken een vlucht heeft genomen. "Deze beweging is al veel langer op gang gekomen bij verzamelaars en liefhebbers. De laatste jaren heeft het qua interesse echter een vlucht genomen, vooral ook bij twintigers en dertigers", aldus Jacco Reversma.

"Daarnaast neemt het aantal aanbieders van vintage horloges toe en ook de aandacht die speciale horloges krijgen op de verschillende socialemediakanalen." Ook merkt Reversma dat in de huidige aantrekkende economie mensen graag investeren in iets moois om de pols.

Voor horloges van Audemars Piguet worden flinke bedragen neergeteld. Foto: Rama

Aantrekkingskracht is niet alleen de leeftijd

Een vintage horloge dankt zijn aantrekkingskracht niet alleen aan de leeftijd, maar ook aan de geschiedenis ervan of het verhaal erachter, legt Reversma uit. "Dat kan te maken hebben met het uurwerk zelf, het ontwerp, de zeldzaamheid, een link met historische gebeurtenissen of het gegeven dat filmsterren en sporters van weleer ermee rondliepen."

Dergelijke horloges worden dan ook op natuurlijkere wijze waardevoller. "Een vintage Rolex Daytona uit de jaren zeventig, bijvoorbeeld, kostte ooit nieuw 500 tot 1.000 dollar. Vandaag de dag, afhankelijk van het model en de zeldzaamheid, makkelijk 60.000 euro. Daar gaat dus veertig a vijftig jaar overheen."

Horlogemerken zelf spelen ook gretig in op de vintagetrend. Het karakteristieke vierkante horloge dat met regelmaat om de pols van coureur Max Verstappen te zien is, is een TAG Heuer uit de Monaco-serie. Dat model dankt zijn faam aan acteur Steve McQueen en diens optreden in de film Le Mans uit 1969.

Tijdens het FIA-gala van afgelopen week opnieuw duidelijk in beeld: de TAG Heuer Monaco. Foto: ANP

Vintage luxury wereldwijde groeimarkt

Dirk Mulder, sector banker trade & retail bij ING Business Banking, ziet de komende jaren dan ook een belangrijke rol weggelegd voor vintage luxury, dat naar verwachting een belangrijk deel van de markt voor luxeartikelen zal innemen.

"Deze markt zal de komende jaren volgens prognoses groeien van zo'n 28 miljard naar 52 miljard dollar (24,7 miljard naar 45,9 miljard euro, red.) wereldwijd. Horloges, maar ook handtassen en andere merkartikelen zullen daarin een voorname rol spelen."

Dit werkt volgens Mulder tevens een bredere ontwikkeling in de hand, namelijk dat het begrip 'tweedehands' door de aandacht voor vintageartikelen een positievere bijklank krijgt. Dat zie je onder andere terug in de interesse van bijvoorbeeld jongeren in gebruikte kleding via aanbieders als Vinted.

Een handtas zoals deze van Chanel is inmiddels ook een verzamelobject. Foto: ANP

'Direct na aankoop met winst doorverkopen gebeurt vaak'

Een ander verhaal is het bij de horloges uit categorie pre-owned. Deze uurwerken maken volgens Reversma een kunstmatigere waardevermeerdering door. Dat heeft onder meer te maken met de grote vraag en de beperkte beschikbaarheid, waardoor wachtlijsten ontstaan.

"Een stalen Rolex Daytona heeft een retailprijs van 12.300 euro. Wij verkopen dezelfde, maar dan uit 2018, voor 29.850 euro. Dit betekent dat als je er eentje via de retail hebt kunnen bemachtigen, je deze met veel winst kan doorverkopen. En dit gebeurt dus heel vaak."

Dat zie je met name bij Rolex, Patek Philippe en Audemars Piguet, legt Reversma uit. Dat zijn merken die sowieso erg waardevast zijn gebleken. Hierdoor zijn ze op de radar verschenen bij mensen die, omdat geld op de bank weinig meer oplevert, zijn gaan investeren in zaken als cryptomunten, goud, speciale wijnen en exclusieve flessen whisky. Horloges staan inmiddels ook in dat rijtje. "Dit is een trend die we al een jaar of vijf zien", zegt Reversma.

Heel herkenbaar en zeer gewild: de Rolex Daytona.

Aantal snelle jongens wil alleen 'dozen schuiven'

Dat werkt een jachtige handel in de hand, ziet niet alleen Reversma maar ook een andere horlogespeciaalzaak die NU.nl heeft gesproken, maar die anoniem wil blijven. De eigenaar wilde niet meewerken aan een verhaal, omdat deze op die manier alleen zou bijdragen aan de gekte rondom speciale horloges.

Het is in het wereldje namelijk niet ongebruikelijk dat horloges van vele tienduizenden euro's binnen een flits verkocht worden. Vaak zijn deze uurwerken zelfs al verkocht via Instagram voordat ze überhaupt op een website verschijnen.

"Het verstoort de markt voor liefhebbers. Er zijn verschillende online aanbieders die eigenlijk alleen maar 'dozen schuiven', gericht op de snelle verkoop van jong gebruikte horloges met minder marge. Hier komt geen passie aan te pas, maar de vraag is er", verzucht Reversma.

De andere speciaalzaak beaamt dat. Het brengt beide winkels in een spagaat, omdat ze de druk voelen om toch op deze ontwikkeling in te spelen. "Maar in ons hart zijn we liefhebber", besluit Reversma.