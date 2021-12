In november zijn voor de vijfde maand op rij veel minder nieuwe personenauto's op kenteken gezet in Europa. Dat meldt autobranchevereniging ACEA, die het wereldwijde chiptekort als hoofdoorzaak aanwijst. Over de eerste elf maanden van dit jaar liggen de registraties inmiddels ook onder die van vorig jaar.

In totaal werden er vorige maand 713.346 nieuwe auto's verkocht in de Europese Unie. Dat is het kleinste aantal voor een novembermaand sinds 1993, aldus ACEA. Ten opzichte van een jaar eerder werden er ruim 20 procent minder auto's op kenteken gezet.

Grote markten als Duitsland en Italië trokken het gemiddelde naar beneden. In Frankrijk, ook een grote automarkt, namen de verkopen met 3 procent een stuk minder sterk af. In Nederland werden 17,5 procent minder auto's verkocht.

Over de eerste elf maanden van het jaar gemeten is er nu ook een fractie minder verkocht dan in coronajaar 2020. Dat was al een rampjaar voor de sector. In het begin van dit jaar was er nog wel sprake van inhaalverkopen nadat de autoverkopen waren weggezakt.

In november was Volkswagen het grootste autobedrijf in de EU met een marktaandeel van 21,4 procent. Daarmee haalde de autobouwer Stellantis, het bedrijf achter onder meer Peugeot, Fiat en Citroën, weer in. Hyundai is de enige grote autofabrikant die dit jaar in de EU meer auto's heeft verkocht dan vorig jaar.