Het ministerie van Volksgezondheid stapt naar de rechter om geld terug te halen dat de Staat te veel zou hebben betaald bij de aankoop van beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers. Gebleken is dat de Britse groothandel Bunzl in het geheim commissies had bedongen ter waarde van twee miljoen euro. Het ministerie wil dit bedrag terugvorderen via de rechter, schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

De twee miljoen euro die VWS betaalde is belastinggeld en omdat gesprekken met het bedrijf "niet het gewenste resultaat" hebben opgeleverd, wil het ministerie het nu via de rechter proberen, schrijft Blokhuis.

Blokhuis wijst erop dat Bunzl in een artikel van de Volkskrant en op haar website heeft erkend dat er commissies zijn bedongen. "Daar bestaat dus geen misverstand over". Het is volgens Blokhuis aan de rechter om te beoordelen of de geleden schade, die is ontstaan door toedoen van medewerkers van Bunzl, op het bedrijf kan worden verhaald. Blokhuis gaat ervan uit dat Bunzl verantwoordelijk is voor het handelen van medewerkers "en dus aansprakelijk".

Tijdens een accountantscontrole waren er al signalen naar boven gekomen dat er een heimelijke commissieafspraak in het spel was. Een ander onderzoek bevestigde deze vermoedens.

Er loopt nog een omvangrijk onderzoek naar grote deals die de overheid heeft gesloten bij de aankoop van beschermingsmiddelen. Daaronder valt onder meer de omstreden deal met het bedrijf van Sywert van Lienden, die miljoenen euro's opstreek met een grote levering, terwijl hij had gemeld dat hij er geen winst op zou maken.