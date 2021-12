KLM krijgt een boete van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) omdat de luchtvaartmaatschappij tijdens de coronacrisis geannuleerde tickets niet of te laat terugbetaalde.

Hoe hoog de boete precies wordt, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de ILT laat weten dat de KLM eerst nog de eigen zienswijze kan overleggen en dat later het boetebedrag wordt bepaald. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Het gaat om tickets die werden geboekt via online platforms of reisbemiddelaars die failliet gingen, zoals D-reizen. Luchtvaartmaatschappijen Cathay Pacific, Singapore Airlines en Air Arabia Maroc krijgen om dezelfde reden eveneens een boete van de inspectie.

De ILT inspecteert hoe luchtvaartmaatschappijen omgaan met de rechten van passagiers tijdens de coronapandemie en bij geannuleerde vluchten.

Passagiers moeten binnen zeven dagen hun geld terugkrijgen wanneer zij een vlucht annuleren, of een vervangende vlucht aangeboden krijgen. De ILT stelt vast dat dit "eigenlijk nooit" gebeurt en dat de luchtvaartmaatschappijen passagiers onvoldoende informeren over hun rechten.

KLM-topman Pieter Elbers zegt in een eerste reactie dat de luchtvaartmaatschappij zorgvuldig naar de kwestie zal kijken en dat daar ook tijd voor is. Hij meldt verder ook graag het gesprek met de ILT aan te gaan. Volgens Elbers zijn de laatste twee jaar "bijzonder ingewikkeld" geweest, maar heeft de maatschappij altijd geprobeerd om zo goed mogelijk voor de klanten te zorgen.