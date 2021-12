Nederlandse ondernemers die in het vierde kwartaal van dit jaar minstens 30 procent omzetverlies zullen lijden in vergelijking met twee jaar geleden kunnen vanaf maandag de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De Europese Commissie keurde de regeling vrijdag goed.

Bedrijven kunnen de TVL-steun aanvragen als ze tenminste 30 procent minder omzet boeken dan in het derde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Met de subsidie worden alle vaste lasten vergoed met een maximum van 550.000 euro voor mkb-bedrijven en 600.000 euro voor grote bedrijven.

De aanvraag kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het loket opent maandag om 8.00 uur en sluit op 28 januari om 17.00 uur. De RVO streeft er naar eigen zeggen naar om voor het einde van dit jaar de eerste betalingen te doen.

In vorige rondes werd er voor zo'n 8,5 miljard euro aan TVL-steun aangevraagd. De regeling werd in oktober afgeschaft omdat het er toen naar uitzag dat het ergste voorbij was, maar toen het demissionaire kabinet eind november besliste om de coronamaatregelen weer te verscherpen werden alle steunmaatregelen opnieuw ingevoerd.

Vanaf maandag gaat ook het maximum dat bedrijven aan coronasteun mogen ontvangen omhoog van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro.