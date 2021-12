Als gekeken wordt naar kosten en baten van Maastricht Aachen Airport (MAA), dan is sluiting van het vliegveld het gunstigste scenario voor eigenaar Provincie Limburg. Dat blijkt uit een conceptrapportage over de kosten en baten van MAA, dat door Gedeputeerde Staten van Limburg wordt voorgelegd aan het Limburgse parlement.

De verschillen tussen openhouden en sluiten zijn fors: het positieve resultaat van sluiting ten opzichte van openhouden kan honderden miljoenen euro's schelen op de lange termijn. Alleen op de korte termijn is sluiting duurder dan openhouden, bijvoorbeeld door kosten rond sanering van het vliegveld en kosten voor een sociaal plan voor de ruim duizend werknemers die direct of indirect betrokken zijn bij het vliegveld en hun baan verliezen. Ook bedrijven rond het vliegveld moeten worden uitgekocht, aldus de onderzoekers.

De Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) werd in opdracht van de provincie uitgevoerd door een consortium onder leiding van bureau SEO Amsterdam. Het gaat om een concept. Dat wil zeggen dat het nog moet worden aangescherpt op basis van opmerkingen en aanvullingen door alle betrokken partijen. Onderzocht zijn vijf alternatieven, waaronder sluiting. De andere vier variëren van houden zoals het is, tot verdere groei. Duidelijk is: als het vliegveld blijft, zal de provincie daaraan veel geld kwijt zijn.

Openhouden vergt jaarlijks terugkerende kosten van baanrenovatie, beheer en onderhoud, vervangen en verduurzamen van materieel, en vastgoedafschrijvingen. De onderzoekers wijzen erop dat Limburg nauwelijks profiteert van het luchtvrachtverkeer op MAA. De baten liggen vooral buiten de provincie.

MAA is een klein vliegveld. En daardoor kwetsbaar, aldus de onderzoekers. Vier grote luchtvrachtmaatschappijen vervoeren meer dan 90 procent van de vracht, en twee grote maatschappijen verzorgen 90 procent van het passagiersvervoer. Als één maatschappij wegvalt, betekent dat 50 procent minder passagiers, of 25 procent minder vrachtvervoer.

Sluiting kan wel een negatief effect hebben op Maastricht als congresstad. Met name bezoekers van kunstbeurs TEFAF maken gebruik van MAA.