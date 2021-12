Audi gaat de komende vijf jaar 18 miljard euro investeren in elektrische auto's. Dat heeft Jürgen Rittersberger, de financieel directeur van het Duitse automerk, donderdag bekendgemaakt.

In totaal gaat het merk de komende vijf jaar 37 miljard euro steken in onderzoek, ontwikkeling en bedrijfsmachines. Ongeveer de helft van dat bedrag wordt dus gereserveerd voor de elektrische plannen van de autofabrikant.

Audi is van plan tegen 2025 meer dan twintig volledig elektrisch aangedreven auto's op de markt te hebben. Voor 2030 mikt het bedrijf op een wereldwijde verkoop van 3 miljoen auto's. Dat waren er vorig jaar 1,7 miljoen.

Peugeot maakte onlangs eveneens bekend veel plannen te hebben op het gebied van elektrisch rijden. Het Franse autobedrijf wil vanaf 2030 alleen nog elektrische auto's op de Europese markt brengen.

Audi hoopt dit in 2028 te doen en Volkswagen betrekkelijk later, in 2035. Vanaf dat jaar mogen in Europese Unie geen auto's met brandstofmotor meer worden verkocht.