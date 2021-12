De restaurants zien voor het tweede jaar op rij het kerstdiner in het water vallen. Een kwart van de restaurants laat het er dan maar helemaal bij zitten. Een groter deel zet in op de zogenoemde dunch (een combinatie van diner en lunch) of alleen een lunch, aldus Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen NU.nl.

Begin deze week werd duidelijk wat er met Kerst nog mogelijk zou zijn. "Eigenlijk was het veel te laat om alles nog rond te krijgen", aldus de directeur van de belangenorganisatie. Daarmee doelt hij op de inkoop van de producten, het samenstellen van de menu's en wijnarrangementen én de inzet van personeel rond krijgen.

Traditioneel wordt in restaurants veel verdiend met de verkoop van drank, zoals wijn. Dat zal dit jaar sowieso minder zijn. "Het zal altijd minder zijn dan bij een normaal diner. Maar hoe een en ander uitpakt met de omzet, weten we nog niet. We doen het dit jaar voor het eerst zo."

Daarmee doelt Beljaarts onder andere op het nieuwe fenomeen van de 'dunch'. Zo'n vier op de tien restauranthouders probeert er volgens KHN binnen de toegestane openingstijden het beste van te maken. "Bijvoorbeeld door een dunch aan te bieden, een combinatie van lunch en diner." Het is vooral een lunch die extra lang duurt.

KHN is natuurlijk teleurgesteld dat de sector 's avonds niet open mag, maar met de dingen die dit jaar wel mogen, is het al beter dan vorig jaar.

Een kwart van de leden van KHN kiest ervoor om met Kerst overdag open te zijn en 's avonds het al langer beproefde afhalen en bezorgen van stal te halen. "Bijna een op de tien kiest ervoor de keuken alleen te openen voor afhaal en bezorgen", besluit Beljaarts.