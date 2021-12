De Bank of England heeft als eerste grote centrale bank de rente verhoogd in de strijd tegen de oplopende inflatie door de coronacrisis. De rente is van 0,1 naar 0,25 procent gegaan, waarmee de bank de inflatie weer naar 2 procent wil krijgen. Dat meldt de Britse centrale bank donderdag.

De inflatie staat wereldwijd op een hoog niveau sinds economieën weer op gang zijn gekomen na het begin van de corona-uitbraak. Mensen geven opnieuw meer geld uit en er zijn wereldwijd veel tekorten door de pandemie. Zo zijn er onder andere logistieke problemen in de toelevering van goederen uit China.

In het Verenigd Koninkrijk kwam de inflatie in november uit op 5,1 procent, ruim 3 procent boven het streven van veel westerse landen om de inflatie rond de 2 procent te houden. Ook in Nederland is de inflatie hoog. De prijzen staan in ons land op het hoogste punt in 24 jaar, met een inflatiegetal van 5,6 procent.

Met een renteverhoging wordt de vraag in de economie afgeremd, waardoor prijzen dalen. Geld sparen wordt aantrekkelijker en lenen wordt duurder, waardoor mensen minder uitgeven.

Bestuursleden van de Bank of England stemden met acht tegen één voor de renteverhoging. De rente stond met 0.1 procent historisch laag in het VK.